На выставку «АРТ-Пермь» приедет единственный в России и Европе «Музей Теней»

В Пермь приедет первый и единственный в России и Европе «Музей Теней». Он будет открыт на выставке «АРТ-Пермь» (0+) с 5 по 14 марта.

«Музей Теней» – это уникальное арт-пространство, где представлены объекты современного искусства в стиле shadow art (искусство теней). Вместо кисти и красок художники данного направления используют самые обычные предметы для создания узнаваемых теневых образов, к примеру, смолу, железо, зубочистки и даже губку для мытья посуды.

Напомним, выставка «АРТ-Пермь» пройдет на «Пермской ярмарке» (ш. Космонавтов, 59).