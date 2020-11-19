Что расскажут на онлайн-семинаре «Дизайн мышление и арт-практики в современном образовании» школы дизайна Точка и музея PERMM?

21 ноября открывается онлайн-семинар школы дизайна Точка и музея PERMM для педагогов, не-дизайнеров и не-художников «Дизайн мышление и арт-практики в современном образовании». Во время семинара эксперты школы Точка Школы дизайна Точка и музея PERMM поделятся опытом разработки авторских методик внедрения дизайн-мышления и арт-практик в преподавание графического и предметного дизайна, архитектуры и искусства в работу с детьми и подростками.

В рамках первого семинара дискуссии музейный педагог и художник Любовь Шмыкова и дизайнер и педагог Петр Стабровский предложат к обсуждению десять тезисов о том, почему инструменты дизайна и арт-технологии могут обогатить образовательный процесс любого учителя.

Дарья Дягелец, учитель истории и английского языка в школе дизайна Точка, сооснователь и руководитель «Студии педагогической поддержки», исследователь, игрофикатор, познакомит с теорией педагогического дизайна и расскажет, как дизайн мышление помогает создавать лучшие образовательные мероприятия.

На примере представленных на выставке ИДИ дизайн-проектов учащихся эксперты расскажут о том, каким образом преподаватели Точки организуют образовательный процесс, ставят задачу для своих учеников и каким образом ученики приходят к успешному результату.

С полной программой можно ознакомиться на сайте музея. Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации.

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