«Ночь искусств – 2020» в Перми пройдет онлайн

Ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября в режиме онлайн. В афише – экскурсии, музыкальные концерты, квесты, мастер-классы, лекции для детей и взрослых.

Музей современного искусства PERMM приготовил программу «Пожалуйста, не приходите!». Только в этот день команда музея проведет бесплатные видеоэкскурсии по выставкам Елены Слобцевой «Культура материалов» и «ИДИ» дизайн-школы «Точка». Для детей пройдут мастер-классы, лекции, посвященные дизайну, и научпоп «Как это понимать».

Обширная онлайн-программа подготовлена и Объединением муниципальных библиотек города Перми: экскурсия «Литературные легенды Дома Смышляева», открытие выставки графики «Получился рассказ» Ольги Молчановой-Пермяковой, музыкальная программа «В стороне далекой от родного края» и мастер-класс «Антоновские яблоки» по созданию вышитой броши.

Пермская краевая библиотека имени Горького представит книги о пермском зверином стиле и о психологии общения, а также о музыкальном искусстве и писательском мастерстве.

Коми-Пермяцкий музей в прямом эфире проведет презентацию выставки «Осенний вернисаж» художника Нины Новиковой, а Насадский Центр досуга и Библиотека Насадского сельского поселения приглашает на экскурсию по выставке известного пермского художника Константина Собакина, посвященной небольшой деревушке Карьи в Насадском сельском поселении.

В программе «Ночи» – более 20 программ и 8 маршрутов, ознакомится с которыми можно на сайте акции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.