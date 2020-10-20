Музей PERMM представит новый проект школы дизайна Точка «ИДИ»

Музей современного искусства PERMM представляет новый проект школы дизайна Точка «ИДИ» (0+) — размышления учеников, преподавателей и идеологов о взаимоотношениях дизайна и искусства. Открытие — 21 октября. В рамках выставки с 21 октября по 29 ноября запланирована большая публичная образовательная программа о дизайне. В программе открытия — кураторская презентация, встреча с командой проекта и design-talk с Эркеном Кагаровым, арт-директором студии Артемия Лебедева.

Выставка ИДИ отражает исследование общей территории дизайна и искусства и разницы между ними. Тема такого взаимодействия важна потому, что в школе преподают и дизайнеры, и художники, которые постоянно реагируют на изменения современного мира, осмысляют окружающую среду средствами дизайна и искусства.

На выставке ИДИ фантастическая команда дизайнеров Точки исследует противоречия между рационализацией среды и иррациональностью искусства, функциональностью предметов и магией эстетики. В основе визуальной концепции выставки — цилиндр — тело вращения прямоугольника — пример универсальности, присутствия автора и наблюдателя. Специально для выставки была разработана потрясающая архитектурная концепция, снова изменившая пространство музея до неузнаваемости.

Образовательная программа выставки ИДИ включает несколько блоков и пройдет в офлайн и онлайн-формате. В течение месяца зрителей ждут открытые лекции и мастер-классы от дизайнеров, художников, выпускников и учеников Точки.

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