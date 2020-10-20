В Центральном выставочном зале откроется выставка художников Петербурга в память о периоде эвакуации

В Центральном выставочном зале с 23 октября до 15 ноября будет работать выставка «Искусству быть!». Проект проходит в рамках фестиваля «Спасибо, Пермь!», который призван показать неоценимую роль Перми (ранее – Молотова) в сохранении творческого потенциала Санкт-Петербурга (ранее – Ленинграда) в годы Великой Отечественной войны.

Как отмечают авторы проекта, выставка «Искусству быть!» – доказательство того, что подвиг музейщиков и других служителей искусства, нередко спасавших экспонаты ценой собственной жизни, был не напрасным.

Художественным образом этого «спасения» является инсталляция Юрия Штапакова, петербургского гравера, живописца и коллекционера, встречающая зрителя у входа на выставку. Она представляет собой каменную глыбу, символизирующую блокадный Ленинград. Арт-объект бережно опоясан, как оправой, деревянными опорами, символизирующими роль Молотова. «Так наши пермские деревянные боги укрыли под свое крыло шедевры музеев северной столицы», – поясняют в выставочном зале.

В самой экспозиции представлены графические работы ведущих художников Санкт-Петербурга с военного времени и до наших дней. Все они объединены одной темой любования городом на Неве, величие которого особенно ярко выявил подвиг ленинградцев-блокадников.

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