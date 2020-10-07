Сегодня в музее PERMM открылась выставка художницы Елены Слобцевой

В музее PERMM открылась персональная выставка Елены Слобцевой «Культура материалов» (0+). Проект состоит из масштабных инсталляций, созданных специально для выставки, которая развернется на двух этажах музея современного искусства.

Елена Слобцева работает с графикой, компьютерной анимацией, slow-motion, а главный графический знак художницы — металлические скобы, обозначающие одновременно конструкцию и деконструкцию. Символическим участником диалога выставки стал советский график Леонид Попов, работы которого входят в коллекцию Пермской художественной галереи.

Выставка продлится до 29 ноября.

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