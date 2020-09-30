Хореографическая студия из Соликамска стала дипломантом федерального конкурса «Поколение М»

Принять участие в танцевальном направлении проекта может ребенок или коллектив из любой точки страны. Для этого достаточно загрузить видео с выступлением в любом жанре на сайт проекта. Ролик «Мириданс» под названием «Мы в ритме» набрал большее количество лайков и поэтому был отмечен призом зрительских симпатий.

Хореографическая студия «Мириданс» работает с 2012 года. На сегодня в коллективе занимается около 100 детей от 3 до 16 лет. В коллективе проходят занятия по направлениям современный, народный, стилизованный народный танец, классический танец, а также уроки актерского мастерства. Всего в репертуаре «Мириданс» около 60 постановок в разных жанрах — народном, современном, эстрадном.

«В нашем коллективе работают профессиональные педагоги. Для этого мы повышаем уровень нашей подготовки, проходим мастер-классы. Сейчас у нас сильный, амбициозный коллектив в хорошей хореографической форме. Все это помогает ставить достойные постановки и развивать детей. О проекте «Поколение М» узнали в прошлом году, когда в Соликамске проходил концерт «Blog&Voice» и приезжали известные юные вокалисты и блогеры. Тогда и приняли решение поучаствовать», — отметила основатель и руководитель хореографической студии «Мириданс» Екатерина Ямова.

«В Соликамске много талантливых ребят: мы помним коллектив «Гротеск», который в прошлом году победил в рамках городского этапа конкурса «Поколение М». Рада тому, что в этом году на федеральном уровне призом зрительских симпатий отмечена студия «Мириданс». Ребята не только показали, насколько они талантливы, но и помогли сверстникам, которым нужна помощь. Напомню, что любая активность на сайте проекта конвертируется в реальные рубли, которые МТС перечисляет на помощь детям. Уверена, что и в следующем сезоне проекта «Поколение М» мы увидим победителей из Соликамска и других городах Прикамья», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.