Пермская галерея покажет спасенное в войну наследие крупнейших отечественных музеев

В Пермской художественной галерее 25 сентября начнет работу выставка «Спасибо, Пермь!» (0+). Она посвящена истории эвакуации российских музеев в годы Великой Отечественной войны в Пермский край, называвшийся в то время Молотовской областью. В выставке примут участие три крупнейших музея из десяти, находившихся в 1941-1944 годах в Прикамье: Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственный центральный музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина.

Каждый музей-участник выставки представит по нескольку десятков работ, побывавших в эвакуации, а также документальные материалы, свидетельствующие об истории спасения произведений искусства, военных буднях музеев и жизни людей, сделавших всё для того, чтобы сохранить культурные ценности для последующих поколений. Выставка займет девять залов первого этажа галереи – тех самых залов, в которых произведения искусства хранились в военное время.

Государственная Третьяковская галерея привезла на выставку коллекцию иконописи и русской живописи. Среди представленных икон – редкие произведения XV-XVI веков, в которых отразились традиции самых древних русских иконописных школ – новгородской и тверской. Русская живопись представлена именами замечательных русских художников XIX-XX веков. В их числе Федор Бронников, Василий Тропинин, Павел Брюллов, Федор Васильев, Лев Бакст, Исаак Бродский, Николай Крымов, Борис Кустодиев, Николай Сапунов и другие.

Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина представил гравюру XVIII века западноевропейских мастеров – британской, итальянской и французской школ. На протяжении XVIII столетия Западная Европа подарила миру плеяду выдающихся мастеров гравюры, первое место среди которых, без сомнения, занимает Джованни Баттиста Пиранези. Британский гравированный портрет представлен работами Валентина Грина и Джона Рафаэля Смита. Видовые гравюры Томаса Молтона, включенные в экспозицию, открывают зрителю городской пейзаж. Качественно высокий уровень графической экспозиции обусловлен присутствием редких отпечатков, бóльшая часть из которых экспонируется в России впервые.

Музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина представил театральные эскизы к спектаклям Русских сезонов Сергея Дягилева, постановкам Мариинского театра, МХАТа, Оперы С.И. Зимина, Ленинградского академического театра драмы и спектаклям других театров, созданным в XIX – первой трети XX веков. В числе авторов театральных эскизов – знаменитые художники Валентин Серов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Головин, Петр Кончаловский, Апполинарий Васнецов, Александр Бенуа и другие мастера.

Выставка «Спасибо, Пермь!» будет доступна для зрителей с 25 сентября до 30 ноября. Проект организуется при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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