Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Первые собранные 160 кг блистеров от таблеток из Перми отправили на переработку

В экопункте на шоссе Космонавтов у ТРЦ «Планета» открыли сбор блистеров от таблеток. «Пермский региональный оператор ТКО» недавно заключил соглашение с переработчиком «НЭК» (Национальная экологическая компания) в Ярославле.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Блистеры относятся к многокомпонентным отходам: их разделяют на фракции. Фольгу отправляют на переплавку, из нее производят вторичный алюминий, из пластика ПВХ после переработки изготавливают трубы и другие строительные материалы, например, подоконники для пластиковых окон. В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что первые собранные блистеры уже отправили на переработку в «НЭК». Их общий вес составил 160 кг, а общее количество таблеточных упаковок соответствует 110 тыс. штук.

Сбор блистеров в экопункте у ТРЦ «Планета» продолжится на постоянной основе. Там же принимают батарейки, но в ограниченном количестве — до 10 штук.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: