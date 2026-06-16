Первые собранные 160 кг блистеров от таблеток из Перми отправили на переработку

В экопункте на шоссе Космонавтов у ТРЦ «Планета» открыли сбор блистеров от таблеток. «Пермский региональный оператор ТКО» недавно заключил соглашение с переработчиком «НЭК» (Национальная экологическая компания) в Ярославле.
Блистеры относятся к многокомпонентным отходам: их разделяют на фракции. Фольгу отправляют на переплавку, из нее производят вторичный алюминий, из пластика ПВХ после переработки изготавливают трубы и другие строительные материалы, например, подоконники для пластиковых окон. В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что первые собранные блистеры уже отправили на переработку в «НЭК». Их общий вес составил 160 кг, а общее количество таблеточных упаковок соответствует 110 тыс. штук.
Сбор блистеров в экопункте у ТРЦ «Планета» продолжится на постоянной основе. Там же принимают батарейки, но в ограниченном количестве — до 10 штук.
Информационный обзор редакции.
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