Первые собранные 160 кг блистеров от таблеток из Перми отправили на переработку

Блистеры относятся к многокомпонентным отходам: их разделяют на фракции. Фольгу отправляют на переплавку, из нее производят вторичный алюминий, из пластика ПВХ после переработки изготавливают трубы и другие строительные материалы, например, подоконники для пластиковых окон. В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что первые собранные блистеры уже отправили на переработку в «НЭК». Их общий вес составил 160 кг, а общее количество таблеточных упаковок соответствует 110 тыс. штук.

Сбор блистеров в экопункте у ТРЦ «Планета» продолжится на постоянной основе. Там же принимают батарейки, но в ограниченном количестве — до 10 штук.

Информационный обзор редакции.