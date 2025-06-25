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В Перми собираются обустроить связующие долины малых рек участки

К проекту «Зеленое кольцо» собираются добавить новые территории. По данным пресс-службы Пермской городской думы, сейчас ведется работа по подготовке проектной документации на обустройство участков, связующих долины рек.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Благоустройство планируют проводить также в долинах рек Ива и Мулянка: специалисты прорабатывают концепцию их развития. В 2026 году планируют обновить охраняемый ландшафт «Красные горки» в Закамске.

Работы в экопарках в долинах рек Егошиха и Данилиха продолжается: их готовность оценили на 95% и 75% соответственно. Все работы должны закончить до конца лета 2025 года. Особое внимание намерены уделить обустройству дождевых садов — их будет 12, первый появился на бульваре Гагарина.

Также в планах привлекать предпринимателей в реализации проекта «Зеленое кольцо»: например, установить вендинговые аппараты по выдаче корма для животных и обустроить небольшие точки общественного питания. Но это будет после того, как экотропы будут готовы полностью.

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