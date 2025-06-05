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Экология

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На эспланаде появится инсталляция из 60 деревьев

На эспланаде начали устанавливать инсталляции, посвященные предстоящему экологическому фестивалю «Природа города» (0+). Он пройдет на площади перед Театром-Театром 6 и 7 июня.

Пресс-служба администрации Перми

Одной из временных инсталляций фестивального города станет «Лес в городе»: композиция будет состоять из 60 деревьев, которые после высадят на природных территориях Перми. Также перед Театром-Театром появятся цветники и «Трухлявый заповедник» — бордюр из сухих веток и бревен, который служит пищей и домом для насекомых.

В программе фестиваля «Природа города» заявлены лекции и мастер-классы, а также выступления музыкантов. Традиционной станет акция «Экодоброволец»: волонтеры будут внедрять экологические практики, высаживать растения и проводить уборку в городских лесах и в долинах малых рек.

Информационный обзор редакции.

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