На эспланаде появится инсталляция из 60 деревьев

Одной из временных инсталляций фестивального города станет «Лес в городе»: композиция будет состоять из 60 деревьев, которые после высадят на природных территориях Перми. Также перед Театром-Театром появятся цветники и «Трухлявый заповедник» — бордюр из сухих веток и бревен, который служит пищей и домом для насекомых.

В программе фестиваля «Природа города» заявлены лекции и мастер-классы, а также выступления музыкантов. Традиционной станет акция «Экодоброволец»: волонтеры будут внедрять экологические практики, высаживать растения и проводить уборку в городских лесах и в долинах малых рек.

Информационный обзор редакции.