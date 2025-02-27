Кадр дня: на реке Егошиха распустились ледяные «цветы»

Кадрами ледяных «цветов» на реке Егошихе поделились специалисты «Горзеленстроя». Они объяснили, что на малых реках Перми постоянно есть два условия. «Тонкий лед "обеспечивают" многочисленные теплые родники, а ветра ограничивают крутые склоны узких долин. Остается дождаться необходимой температуры — и вот они ледяные чудеса!», — объяснили специалисты.

«Цветы» появляются на поверхности льда за считанные секунды. Но увядают они также быстро: стоит только поменяться погоде или толщине слоя льда.