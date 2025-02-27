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Кадр дня: на реке Егошиха распустились ледяные «цветы»

На малых реках Перми распустились ледяные «цветы». Это необычное природное явление можно увидеть нечасто — когда возникает большая разница между температурами ледовой поверхности и воздуха. Для него важны и другие факторы: тонкий лед, полный штиль и быстрое охлаждение ниже −20°С.

Городское зеленое строительство/ВКонтакте
Городское зеленое строительство/ВКонтакте
Городское зеленое строительство/ВКонтакте

Кадрами ледяных «цветов» на реке Егошихе поделились специалисты «Горзеленстроя». Они объяснили, что на малых реках Перми постоянно есть два условия. «Тонкий лед "обеспечивают" многочисленные теплые родники, а ветра ограничивают крутые склоны узких долин. Остается дождаться необходимой температуры — и вот они ледяные чудеса!», — объяснили специалисты.

«Цветы» появляются на поверхности льда за считанные секунды. Но увядают они также быстро: стоит только поменяться погоде или толщине слоя льда.

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