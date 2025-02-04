Новые экотропы и Черняевский лес теперь патрулируют охранники

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию, во время патрулирования проверяют парк Каменских в долине реки Данилиха, участки у завода Шпагина и Егошихинского некрополя и Среднем дамбы. В этих местах появились посты охраны. Также патрулируют обустроенные маршруты и места отдыха в Черняевском лесу.

В случае необходимости сотрудники охраны будут вызвать группу быстрого реагирования.