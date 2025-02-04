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Новые экотропы и Черняевский лес теперь патрулируют охранники

Новые экотропы и Черняевский лес начали патрулировать сотрудники охранного предприятия. Обходы теперь проводят круглосуточно — это нужно, чтобы повысить уровень безопасности на маршрутах и сохранить благоустройство.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию, во время патрулирования проверяют парк Каменских в долине реки Данилиха, участки у завода Шпагина и Егошихинского некрополя и Среднем дамбы. В этих местах появились посты охраны. Также патрулируют обустроенные маршруты и места отдыха в Черняевском лесу.

В случае необходимости сотрудники охраны будут вызвать группу быстрого реагирования.

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