В Черняевском лесу создадут детскую экотропу

В Черняевском лесу появится детская экологическая тропа. Тропа «Поэтическая» в Нижне-Курьинском лесничестве станет продолжением «Пушкинского леса», а у Пермского военного института в Верхней Курье создадут новую экотропу.

Комплексное место отдыха «Детские забавы» в микрорайоне Пролетарский ждет реновация. А в микрорайоне Железнодорожный обустроят площадку для дрессировки животных. На этих площадках планируют проводить эко-просветительские мероприятия.