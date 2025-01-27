В Черняевском лесу создадут детскую экотропу

В пермских лесах в 2025 году появятся новые экотропы и территории для отдыха. О планах рассказали в управлении по экологии и природопользованию.
В Черняевском лесу появится детская экологическая тропа. Тропа «Поэтическая» в Нижне-Курьинском лесничестве станет продолжением «Пушкинского леса», а у Пермского военного института в Верхней Курье создадут новую экотропу.
Комплексное место отдыха «Детские забавы» в микрорайоне Пролетарский ждет реновация. А в микрорайоне Железнодорожный обустроят площадку для дрессировки животных. На этих площадках планируют проводить эко-просветительские мероприятия.
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