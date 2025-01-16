Туристический сбор за посещение особо охраняемых природных территорий вырастет

Стоимость посещения особо охраняемых природных территорий в Пермском крае собираются изменить. Она может вырасти со 100 до 150 рублей. Проект постановления появился на сайте регионального правительства, его должен будет подписать губернатор.
Известно, что повышение туристического сбора коснется природного парка «Пермский», охраняемых ландшафтов «Колчимский камень», «Полюд» и «Кваркуш», а также геологического памятника природы «Ординская пещера».
Последних объектов ранее не было в числе территорий, за посещение которых с туристов взимали плату. Ее ввели в июле 2023 года.
Комментарии (0)