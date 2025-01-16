Туристический сбор за посещение особо охраняемых природных территорий вырастет

Известно, что повышение туристического сбора коснется природного парка «Пермский», охраняемых ландшафтов «Колчимский камень», «Полюд» и «Кваркуш», а также геологического памятника природы «Ординская пещера».

Последних объектов ранее не было в числе территорий, за посещение которых с туристов взимали плату. Ее ввели в июле 2023 года.