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Туристический сбор за посещение особо охраняемых природных территорий вырастет

Стоимость посещения особо охраняемых природных территорий в Пермском крае собираются изменить. Она может вырасти со 100 до 150 рублей. Проект постановления появился на сайте регионального правительства, его должен будет подписать губернатор.

Дирекция ООПТ Пермского края/ВКонтакте

Известно, что повышение туристического сбора коснется природного парка «Пермский», охраняемых ландшафтов «Колчимский камень», «Полюд» и «Кваркуш», а также геологического памятника природы «Ординская пещера».

Последних объектов ранее не было в числе территорий, за посещение которых с туристов взимали плату. Ее ввели в июле 2023 года.

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