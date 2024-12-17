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Елки в лесах обработают специальным пахучим составом

В пермских лесах начали обрабатывать хвойные деревья специальным одорирующим составом. Это делают ежегодно накануне праздников, чтобы предотвратить незаконные вырубки.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Одорирующий состав — это смесь органических кислот. Обработанное ими дерево, попадая в теплое помещение, начинает источать неприятный запах. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, препараты сертифицированы, и их безопасность для деревьев, людей и животных подтверждена. Всего перед новогодними праздниками планируют обработать 821 хвойное дерево.

В администрации напомнили, что вырубка хвойных деревьев законодательно запрещена. Ель, пихту или сосну в Перми можно купить в городских лесничествах.

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