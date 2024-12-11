Северных оленей в заповеднике «Вишерский» не будут «окольцовывать»

В заповеднике рассказали, что отказ от спутниковых ошейников вызван гуманным принципом «не навреди». «Во время процесса надевания ошейника мы можем нарушить группировку оленей. Процент вероятности надеть ошейник с первого раза на первого встреченного оленя очень мал, а то, что олени будут психологически травмированы, наоборот, очень велик», — объяснил научный сотрудник заповедника «Вишерский» Сергей Зимин.

Кроме того, процесс «окольцевания» оленя в горных условиях сложный. Методы отличаются от тех, что применяют на равнинных местностях, например, в Архангельской области, в Карелии и Якутии, и не подходят заповеднику «Вишерский».