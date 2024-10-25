В долине Егошихи начали высаживать кустарники и деревья

В долине реки Егошиха на участке от старого трамвайного моста до Северной дамбы началось озеленение. Рядом с визит-центром уже посадили девичий виноград, иву пурпурную «Маяк», рябинник, розу морщинистую. Как пояснили в управлении по экологии и природопользованию, кустарники низкорослые, они не будут мешать осмотру долины. Параллельно специалисты делают разметку аллеи, чтобы высадить на ней шаровидную иву «Булата».

Всего в долине реки Егошиха планируют посадить 1251 дерево и кустарник. Для озеленения используют ели, сосны, березы, ивы, липу, рябину, аронию, малину, иргу. В пойме реке высадят 37 видов многолетних растений. Среди них: аквилегия, синюха, аконит, анемоны, белокопытник, ирис желтый, мята, ландыш, цикорий. Уделят внимание и медоносным полянам, для этого на склонах появятся клевер, люцерна, васильки и люпину.

Напомним, обустройство долины Егошихи ведут в рамках масштабного проекта «Зеленое кольцо». Он предполагает также приведение в порядок долины реки Данилиха и Чернявского леса, в том числе парка культуры и отдыха «Балатово». Недавно мы гуляли по новой экотропе и показывали, что на ней готово.