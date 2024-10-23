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В Перми закрылся проект «Экотакси»

Экотакси Пермь/ВКонтакте

В Перми закрылся проект «Экотакси» Андрея Привалова (в этом году он был победителем «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми»).

Последними днями работы «Экотакси» в Перми были 19 и 20 октября. До конца года останутся только выезды по действующим абонементам. «Спасибо за доверие, за долговременную дружбу, эти пять лет были незабываемыми», — рассказал Андрей Привалов в паблике «Экотакси».

Кстати! В этой статье мы собрали, куда сдавать ненужную одежду в Перми.

Информационный обзор редакции.

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