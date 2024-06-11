В Красную книгу Пермского края внесли более 70 растений и животных

Министерство природных ресурсов утвердило перечень животных и растений, попавших в Красную книгу Пермского края. Их будут мониторить в течение 2025 года, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В Книгу включили более 70 видов: 21 животное, 45 растений и 6 грибов. Среди них: серый журавль, бородатая неясыть, северный олень, болотный лунь, паук алопекоза кунгурская, полынь пижмолистная, василек сумской, вешенка зачехленная, попугайский гриб.

Среди 70 видов можно встретить редкие экземпляры, которые находятся на грани исчезновения.