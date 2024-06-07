Пораженные жуком-вредителем пихты из парка Горького начали выздоравливать

Пораженные полиграфом пихты из парка им. Горького пошли на поправку. Об этом сообщили в администрации развлекательной площадки.

Заболевшим деревьям сделали специальные инъекции от уссурийского полиграфа. Несколько пихт в парке были повреждены жуком-вредителем. Карантин вводили на две недели.

«Начали давать новые побеги и выглядят просто замечательно! Наши старания и забота были не напрасны», – рассказали в парке Горького.

Напомним, уссурийский полиграф обнаружен в 2008 году в Сибири. В Пермском крае проблема началась в 2022 году.