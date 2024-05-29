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Экология

С берега Сылвы убрали целое кресло и более 50 мешков мусора

Центр чистой природы 12-15/ВКонтакте

Эковолонтеры в конце мая расчистили 39 км прибрежных территорий реки Сылва. Акция-сплав проходила с 23 по 26 мая, рассказали в пресс-службе Центра чистой природы 12-15.

18 волонтеров расчищали берег Сылвы от Молебки до Березовки. За несколько дней они собрали 51 мешок отходов, также нашли целое кресло и шину. 32 мешка они сдали на переработку. В свободное время волонтеры собирались у костра под живую музыку, принимали участие в мастер-классах и экопросветительских беседах, а также занимались йогой на открытом воздухе. 

«Несмотря на дождь и встречный ветер в последний день, никто не унывал ни на минуту. Все  с воодушевлением убирали мусор, не пропуская ни одной стоянки на пути, – рассказала Мария Прокопенко, координатор волонтерского сплава Центра Чистой Природы 12-15. – Работали крайне слаженно, понимая друг друга без просьб. А новой встречи и следующего экосплава начали ждать уже на обратном пути в город».

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