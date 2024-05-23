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Экология

За Садом соловьев будут ухаживать и городские власти

Сад соловьев у речки Уинки/ВКонтакте

Часть территории Сада соловьев у речки Уинки переходит на содержание городских властей. Уходом будут заниматься специалисты «ГорЗеленСтрой». Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, организация заключила договоры безвозмездного пользования с департаментом земельных отношений.

Участки, подведомственные властям, включают береговую полосу и территорию общего пользования, где проходят основные экотропы. На территории Сада соловьев планируют проводить эколого-просветительские мероприятия.

Сейчас в городе активно занимаются обустройство рекреационных зон в долинах малых рек и городских лесов. Так, в Перми действует проект «Зеленое кольцо» – он предполагает благоустройства рек Егошиха и Данилиха.

Напомним, в апреле собственники заброшенных участков, на которых находится Сад соловьев, вырубали деревья. По словам активистки и создательницы рекреационного пространства Надежды Баглей, они хотели перевести свои участки в зону жилой застройки.

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