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Уссурийский полиграф добрался до парка Горького

Парк Горького/ВКонтакте

Вредитель хвойных деревьев, уссурийский полиграф, появился и в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе парка Горького.

Каждый год деревья проходят осмотр, все сведения и характеристики специалисты сохраняют и сравнивают. Во время проверки выяснилось, что несколько пихт были повреждены жуком-полиграфом.

«Мы приняли решение о необходимости введения лекарственных препаратов с помощью инъекций для их защиты и сохранения. Это сложный и трудоемкий процесс, который требует специальных знаний и оборудования. Наши специалисты уже разработали план действий и в ближайшее время приступят к его реализации», – рассказали в парке Горького.

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