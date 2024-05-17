Уссурийский полиграф добрался до парка Горького

Вредитель хвойных деревьев, уссурийский полиграф, появился и в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе парка Горького.

Каждый год деревья проходят осмотр, все сведения и характеристики специалисты сохраняют и сравнивают. Во время проверки выяснилось, что несколько пихт были повреждены жуком-полиграфом.

«Мы приняли решение о необходимости введения лекарственных препаратов с помощью инъекций для их защиты и сохранения. Это сложный и трудоемкий процесс, который требует специальных знаний и оборудования. Наши специалисты уже разработали план действий и в ближайшее время приступят к его реализации», – рассказали в парке Горького.