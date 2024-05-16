На парковке установят знак, предупреждающий о жабах

В Перми установят знак, предупреждающий о миграции серых жаб. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, он появится на парковке по улице Братской на территории особо охраняемой территории «Липовая Гора» рядом с предприятием «Биомед».

В этом месте проходит маршрут, по которому серые жабы мигрируют каждый год. Они перемещаются по траектории, переходящей через дорогу. В итоге десятки жаб гибнут под колесами проезжающих машин.

На эту проблему ранее обратила внимание экоактивистка Надежда Баглей. Она отметила, что поднимает вопрос каждый год, но ничего не меняется. Жабы мигрируют в Жабье озеро, которое сейчас перекрыто забором с колючей проволокой. Женщина выразила надежду, что земноводным организуют безопасный проход под дорогой.

Серая жаба, ее еще называют Царевной Липовой горы, может прожить до 36 лет. В зимнюю спячку она впадает в конце сентября-октябре, а просыпается, когда температура не опускается ниже +5°C. После спячки серая жаба мигрирует к местам размножения. Во многих странах и некоторых регионах России серая жаба внесена в Красную книгу как малочисленный вид земноводных.