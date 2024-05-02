Известно, как благоустроят Каменный город в 2024 году

В Каменном городе в 2024 году начнут масштабное благоустройство экотропы. Закончить работы должны в конце года, сообщает с отсылкой на краевое минприроды издание «Текст».

На территории Каменного города обустроят велопарковку, входную зону, деревянный настил, стенды и указатели. Также появятся места отдыха, мостовые переходы, лестницы, смотровые площадки, площадка с аншлагами кинофильмов. Благоустройство должно сделать посещение Каменного города для туристов более удобным и безопасным.

Известно, что уже получено положительное заключение на проектно-сметную документацию экотропы Каменный город. В первом полугодии 2024 года на территории природного парка должны установить также туалетную кабину. Сейчас там проводят подготовительные работы для подключения туалетной кабины к сетям инженерно-технического обеспечения. Установка туалетной кабины планируется в первом полугодии 2024 года.