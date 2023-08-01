Лесной пожар в Краснокамске удалось локализовать

Большой лесной пожар под Краснокамском теперь под контролем. По информации МЧС Пермского края, пожар был локализован на площади 84 гектара 31 июля около 21:00 часов. Специалисты отмечают, что тушение было затруднено сильным ветром, труднодоступной местностью и густым слоем подстилки.

Роспотребнадзор также сообщил о результатах исследований качества воздуха в населенных пунктах, находящихся около лесного пожара: в деревнях Мишкино, Черная, Карабаи, поселке Майский и городе Краснокамск. Согласно данным исследований, качество воздуха соответствует гигиеническим нормам.

Напоминаем, пожар начался 29 июля на площади 1,9 гектара, а за два дня площадь возгорания увеличилась в 44 раза.