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Огонь под Краснокамском охватил 84 гектара леса

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unsplash.com

Площадь пожара в Закамском лесничестве Краснокамского округа Пермского края за сутки увеличилась вдвое. По оперативным данным регионального МЧС, огонь охватил 84 га леса. Ранее сообщалось, что на утро 31 июля площадь пожара составляла 40 га.

Очаг возгорания был обнаружен 29 июля на площади 1,9 гектар. За двое суток площадь пожара увеличилась в 44 раза.

В настоящий момент с лесным пожаром борются 132 человека и 26 единиц техники. Отмечается, что на данный момент угрозы ближайшему населенному пункту нет.

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