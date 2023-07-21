В Пермском крае искусственный интеллект будет прогнозировать лесные пожары

В Пермском крае в тестовом режиме внедрен новый функционал цифровой интеллектуальной системы «Умный лес». Теперь искусственный интеллект может прогнозировать лесные возгорания и развитие действующего пожара. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Вероятность возгорания определяется на основе данных о произошедших возгораниях и ряда факторов: температура и влажность воздуха, количество осадков и скорость ветра, высота, уклон и экспозиции склонов, влажности почвы, а также расстояние до ближайших дорог и населенных пунктов.