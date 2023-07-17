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Юг Пермского края превращается в пустыню по уровню влаги в почве

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unsplash.com

На юге Пермского края уже четыре месяца наблюдается сильная засуха. Влагообеспеченность южных территорий упала до значений, которые характерны полупустынным зонам. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и я».

Специалисты уточняют, что нормой для Пермского края являются значения гидротермического коэффициента в диапазоне от 1,3 до 1,5. На юге края отмечаются значения ниже 0,6 — это соответствует полупустынной зоне. Из-за сильнейшей засухи впервые в истории наблюдаются значения 0,3 (Оса, Ножовка, Чайковский) и 0,2 (Чернушка). При этом Чернушка оказалась на стадии перехода в зону пустыни.

Впервые такая засуха в Пермском крае наблюдалась лишь один раз — в 1981 году.

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