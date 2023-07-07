Река Кама в Пермском крае обмелела из-за аномальной засухи

В Пермском крае наблюдается усиление гидрологической засухи. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, текущий приток воды в Камское водохранилище на данный момент составляет всего лишь треть от нормы. Отмечается, что этот показатель также значительно ниже уровня засушливых 2010 и 2021 годов.

Напомним, ранее сообщалось, что власти власти Юсьвинского и Чернушинского округов ввели на своих территориях режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Это позволит сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности.