18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Река Кама в Пермском крае обмелела из-за аномальной засухи

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

В Пермском крае наблюдается усиление гидрологической засухи. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, текущий приток воды в Камское водохранилище на данный момент составляет всего лишь треть от нормы. Отмечается, что этот показатель также значительно ниже уровня засушливых 2010 и 2021 годов.

Напомним, ранее сообщалось, что власти власти Юсьвинского и Чернушинского округов ввели на своих территориях режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Это позволит сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: