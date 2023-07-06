В лесах Пермского края с начала сезона произошло 77 пожаров

С начала лесопожарного сезона в Пермском крае было зарегистрировано 77 лесных пожаров. По данным Минприроды региона, общая площадь пожаров составила 177,78 га, 95% лесных пожаров ликвидированы в течении первых суток.

В круглосуточном режиме в Прикамье функционирует Региональная диспетчерская служба СГБУ «Пермский лесопожарный центр», проводится авиационное и наземное патрулирование. За пожарной обстановкой на территории трех миллионов гектар леса следят 40 видеокамер системы «Лесохранитель».

Напоминаем, в лесах Пермского края до 10 сентября установлен особый противопожарный режим.