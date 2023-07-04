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На двух территориях Пермского края ввели режим ЧС из-за засухи

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unsplash.com

Власти двух муниципалитетов ввели на своих территориях режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Такое решение приняли власти Юсьвинского и Чернушинского округов.

Как сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа, из-за продолжительного засушливого периода произошла гибель посевов сельхозкультур в местных сельхозпредприятиях. В общей сложности погибли посевы зерновых на площади 2612 га, многолетних трав и кормовых 5569 га. В Чернушке местные сельхозпроизводители оценивают свои убытки от последствий засухи в сумму около 30 миллионов рублей.

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