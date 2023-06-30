Эксперты: за 10 лет жук-полиграф может погубить в Прикамье хвойные леса

Через три года в Прикамье могут исчезнуть пихта и елка, а позже — лиственница и сосна. Как сообщила директор филиала «Рослесозащита» Валерия Казанцева изданию «59.ру», если в течение следующего года не будут приняты меры, то это будет последним годом существования лесов, потому что распространение этого вредителя идет очень активно».

По словам эксперта, проведение рубок защитит деревья от гибели. В регионе уже принимают меры. За год в Прикамье планируют вырубить 17 гектаров леса.

Впервые деятельность жука-полиграфа в регионе была зафиксирована в июле 2022 года. Он уничтожает пихты фитопатогенным грибом Grosmanniaaoshimae. Сначала вредитель паразитирует в болеющих деревьях, а позже перебирается на нормальные пихты.

Текст: Eкатерина Устькачкинцева