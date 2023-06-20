В Пермском крае будет взиматься плата за посещение памятников природы

На заседании правительства Пермского края 22 июня будет принят проект постановления о взимании платы с туристов за посещение в регионе ряда особо охраняемых природных территорий. Сбор средств вводится с 1 июля 2023 года, а размер платы составит 100 руб. с человека.

Как сообщает Министерство природы, туристический сбор заработает чуть позже, так как понадобится 10 дней для вступления постановления в силу.

О намерении ввести плату за посещение природных территорий стало известно в марте текущего года.