18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В Пермском крае будет взиматься плата за посещение памятников природы

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

На заседании правительства Пермского края 22 июня будет принят проект постановления о взимании платы с туристов за посещение в регионе ряда особо охраняемых природных территорий. Сбор средств вводится с 1 июля 2023 года, а размер платы составит 100 руб. с человека.

Как сообщает Министерство природы, туристический сбор заработает чуть позже, так как  понадобится 10 дней для вступления постановления в силу.

О намерении ввести плату за посещение природных территорий стало известно в марте текущего года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: