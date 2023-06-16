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Власти края направят из бюджета более 970 млн рублей на улучшение экологической обстановки

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Shutterstock.com

Более 970 млн рублей направят на улучшение экологической обстановки в Пермском крае. В рамках госпрограммы на эти средства намерены закупить видеокамеры для мониторинга лесных пожаров, обеспечить функционирование особо охраняемых зон регионального значения, а также ликвидировать масштабную свалку в Соликамском округе.

В Перми существует 28 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), площадью более 14 тыс. га. Сейчас продолжается работа по созданию еще двух ООПТ в долинах рек Ива и Мулянка. По информации краевого Минприроды, для обеспечения функционирования ООПТ регионального значения из краевого бюджета на следующие три года предусмотрено 146,5 млн руб.

Одно из приоритетных направлений — защита, охрана и развитие лесов, которыми покрыто 73% площади Прикамья. Для этого краевые власти активно внедряют цифровые методы обнаружения пожаров. В частности, сейчас почти во всех муниципалитетах расположены 40 камер видеонаблюдения с обзором в 360 градусов. В 2023 году будут установлены еще 15 камер, к 2024 году всего на территории Прикамья их станет 70 с охватом 5,4 млн га. К 2026 году камеры охватят 7,1 млн га земли.

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