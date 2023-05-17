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В лесах Пермского края введен противопожарный режим

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Unsplash/Henrique Malaguti

В лесах Пермского края установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление принято на заседании краевого правительства. 

Так, вводится запрет на разведение открытого огня в парках, на сельхозугодиях, сжигание горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ. За нарушение предусмотрены административные штрафы: для физических лиц – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, дял юридических лиц – до 30 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Пермском крае произошло 36 крупных лесных пожаров. По данным Минприроды Прикамья, в 2023 году пожароопасный период начался раньше средних многолетних периодов и значений. Первый пожар произошел 4 апреля — это на две недели раньше, чем в прошлом году. В 31 случае причиной лесного пожара стал переход огня с земель сельхозназначения, в двух случаях — неосторожное обращение с огнем, в одном — линия электропередачи, по остальным фактам возгорания причины устанавливаются.

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