В лесах Пермского края введен противопожарный режим

В лесах Пермского края установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление принято на заседании краевого правительства.

Так, вводится запрет на разведение открытого огня в парках, на сельхозугодиях, сжигание горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ. За нарушение предусмотрены административные штрафы: для физических лиц – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, дял юридических лиц – до 30 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Пермском крае произошло 36 крупных лесных пожаров. По данным Минприроды Прикамья, в 2023 году пожароопасный период начался раньше средних многолетних периодов и значений. Первый пожар произошел 4 апреля — это на две недели раньше, чем в прошлом году. В 31 случае причиной лесного пожара стал переход огня с земель сельхозназначения, в двух случаях — неосторожное обращение с огнем, в одном — линия электропередачи, по остальным фактам возгорания причины устанавливаются.