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Ученые Пермского Политеха предложили перенести мусорные полигоны в соляные шахты

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Shutterstock.com

Ученые Пермского Политеха предложили размещать мусор в старых соляных шахтах. Статья с результатами исследования опубликована в «Горном журнале».

Новый метод утилизации подойдет для твердых бытовых отходов, которые образуются в процессе жизнедеятельности людей (пищевые отходы, бумага, дерево, различные металлы, пластик, стекло и многое другое) и значительная часть, которые не подлежат переработке. По задумке ученых, перед складированием в соляных шахтах мусор должен пройти сортировку на перерабатывающем заводе, где определят токсичные и неподлежащие вторичной обработке остатки. Далее их раздробят на мелкие части, после чего отправят на захоронение или на закладочные работы в качестве дополнительного стройматериала. По результатам исследований, в соляных шахтах отходы будут находиться, как в банке, и не смогут нанести ущерб экологии и человеку.

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