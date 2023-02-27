Ученые пермского Политеха нашли способы утилизации микропластика

В пермском Политехе ученые исследовали негативную составляющую микропластика и нашли несколько способов его утилизации. Исследование опубликовано в журнале «TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY.».

Одним из путей предотвращения образования и распространения микропластика в окружающей среде является использование отходов пластика в ресурсносберегающих технологиях для получения строительных материалов. Так, микропластик может применяться при производстве асфальтобетонной смеси, полимерцементного бетона, красителей и звукоизоляционных материалов, сообщил профессор кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Константин Пугин.

Предложенный политехниками подход утилизации обеспечит снижение рисков формирования техногенного воздействия пластиков на окружающую среду, позволит использовать материальный ресурс и сократить потребление природных сырьевых материалов.

В естественной среде разложение пластика с образованием частиц микропластика происходит в результате термического окисления, взаимодействия с водой и светом, что приводит к образованию кислот и веществ, которые входят в первый класс опасности, так как вызывают изменения в центральной нервной системе, сердечно-сосудистой, кроветворной системах, в органах дыхания, печени, почках, надпочечниках, желудке. Отметим, предполагается, что к 2025 году объем производимых пластиковых отходов увеличится до 650 миллионов тонн в год.