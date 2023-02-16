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В этнографическом музее «Хохловка» установили зарядные станции для электромобилей

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vk.com/xoxlovka

На территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» установили малогабаритные зарядные станции для электромобилей. Они медленного действия. Как рассказал руководитель сообщества «ЭлектроПрикамье» Александр Шаврин изданию «Текст», это зарядные станции от пермского производителя «Корпорация ПСС».

Зарядные станции рассчитаны на то, что посетитель может оставить свой автомобиль на территории. И пока пополняется заряд аккумулятора, можно отправиться на прогулку по музею.

Информационный обзор редакции

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