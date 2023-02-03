В Пермском крае в 2023 году из-за жуков-короедов вырубят 17 гектар леса

В 2023 году в Пермском крае из-за распространения уссурийского полиграфа будет вырублено 17 га леса. Об этом сообщил Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович.

Площадь поврежденных насаждений составила 1,5 тыс. га. Санитарная рубка назначена на 28 га: в прошлом году проведены работы на 11 га, в этом году вырубят 17 гектар. Остальные участки на площади 1 477,1 га относятся к ослабленным лесным насаждениям. В соответствии с требованиями лесного законодательства они запрещены к рубке.

В рамках борьбы с опасным жуком в прошлом году власти Пермского края направили предложения по изменению ряда приказов минприроды РФ в части защиты лесов. Инициативы были поддержаны на федеральном уровне.

Уссурийский полиграф повреждает сибирские пихты фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. В результате чего в стволовой части возникают многочисленные смоляные натеки, окраска хвои изменяется на красный цвет и деревья погибают. В начале вредитель заселяется и размножается в ослабленных деревьях, а затем постепенно переходит на здоровые пихты. Самой эффективной мерой защиты считается проведение санитарных рубок.