Власти Перми выдали разрешение на строительство дома у Сада соловьёв

Министерство имущества Пермского края выдало группе компаний ПМД разрешение на строительство жилого дома около Сада соловьёв. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», будущая новостройка будет 16-этажной с коммерческими помещениями и подземной парковкой.

ПМД несколько лет владеет участком по ул. Уинской, 2 возле Сада соловьёв и не могла начать строительство дома, потому что городские власти отказывали в установлении зонирования, разрешающего жилую застройку. Кроме того, против строительство жилого дома неоднократно высказывались экоактивисты и местные жители.

Ранее на заседании комиссии по правилам землепользования и застройки ПМД представила концепцию застройки участка на ул. Уинской, 2. Во время работы над проектом компания заключила с пермскими властями соглашение о развитии Сада соловьёв, согласно которому девелопер обязался благоустроить прилежащую к природной территории зону.

При этом экоактивисты продолжают бороться за сохранения Сада соловьёв. В начале ноября стало известно, что краевые власти приняли постановление о смене территориального зонирования по ул. Уинской, 2 на Ц-2 — зону обслуживания и деловой активности местного значения.