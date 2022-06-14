Пермские экоактивисты написали открытое письмо губернатору с просьбой не застраивать Сад соловьев

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ

Приглашаем Дмитрия Николаевича Махонина посетить Сад соловьев. Лично познакомиться с народным парком, который создан и содержится жителями. Обсудить будущее долины реки Уинка.

Мы считаем, что необходимо принять комплексный план развития долины Уинки в рамках проекта Зеленое кольцо города Перми.

Центральные реки Зеленого кольца только готовятся стать зонами отдыха и на их развитие выделяются существенные ресурсы, а Сад соловьев на Уинке уже 15 лет активно развивается и содержится самими жителями. К сожалению, в краевых структурах власти этот уникальный опыт гражданской активности и беспрецедентного вклада в общественное городское пространство не имеет должной поддержки. Наш чудесный парк - как сирота, он не имеет официального статуса и не включен в официальные программы развития.

К 300-летию города только Сад соловьев сможет наглядно продемонстрировать жителям и гостям города Перми возможности долин рек для оздоровления и тихого отдыха на природе в центре города. Уже сейчас рукотворное природное очарование этой территории отмечается как в местных сообществах, так и туристами других городов и стран.



С 2009 года территория Сада защищена Правилами землепользования и застройки и имеет зонирования Р-1. В настоящее время, вопреки требованиям жителей, часть Сада отдается под застройку.

Мы настоятельно требуем не допускать точечной застройки уникальной территории. Любое капитальное строительство возможно только после принятия официальной программы развития всей долины Уинки и строго в рамках этой программы.



Общественный проект Сад соловьев у речки Уинки - Надежда Баглей

Общество охраны природа Пермского края - Юрий Хохлов