В Перми появятся экопункты по сбору вторичного сырья

В Перми определены участки под строительство экопунктов по сбору вторичного сырья. Первый из них появится в Мотовилихинском районе на ул. Юрша, 80. Еще два экопункта появятся в Индустриальном районе и в микрорайоне Парковый Дзержинского района.

В экопунктах у жителей за вознаграждение будут принимать пригодные к переработке пластик, полиэтилен высокого давления и стрейч-пленки, стекло, макулатуру и различные виды металлов. Также жители смогут сдать на переработку использованные батарейки, бытовую технику, компьютеры, вышедшие из строя сотовые телефоны, люминесцентные лампочки.

Всего в 2022-2023 годах на территории Перми планируют построить 10 точек приема вторичного сырья.