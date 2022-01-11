Пермяков приглашают пройти опрос о самых запоминающихся экологических проектах прошедшего года

Лесные пожары в Якутии, запрет на одноразовый пластик в странах ЕС, введение углеродного налога, конференция по климату в Глазго и доклад ООН, дающий научное обоснование, что изменение климата ведёт к необратимым последствиям и влияет на все сферы жизни, — эти события 2021 года широко обсуждались во всём мире. Они значительно поднимают приоритет повестки — пришло время действий, и это очевидно.

В России экологическая тема и её влияние на общество обсуждались не менее остро. И пока события прошедшего года не остались далеко позади, организаторы хотят выяснить: какие инициативы и проекты были реализованы в России за прошедший год; что было предпринято местными властями, компаниями, общественными организациями, НКО и активистами, и какие из этих решений и проектов вам особенно запомнились и показались полезными. Всего в анкете два обязательных и один дополнительный вопрос. Ответы на них займут от трех до пяти минут. Принять участие в опросе можно до 16 января.

Цель опроса — вместе собрать «Список бережных инициатив 2021». В список войдут все упомянутые проекты, каждый из них прокомментируют эксперты (экологи, социологи, климатологи, экоактивисты). В сборе проектов участвует читатели СМИ и аудитория некоммерческих организаций из 18 городов России. Итоги исследования будут опубликованы в феврале на сайте проекта https://tepertak.ru/spisok2021.