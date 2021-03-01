На этой неделе в Перми пройдет городской экофестиваль «Eco-волна»

В частной филармонии «Триумф»5 марта с 11:00 до 21:00 пройдет фестиваль «Эко-волна» (6+). В программе: выступления спикеров по вопросам сохранения окружающей среды, разделения мусора и влияния на это человека, мастер-классы по созданию предметов и произведений искусства из переработанных материалов, создание большого арт-объекта из использованных продуктов, обучающие интерактивные площадки для детей и выступления пермских музыкантов.

В качестве спикеров выступят представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, предприятия по утилизации и раздельному приему отходов «Буматика», Российского экологического сообщества, Пермского государственного национального исследовательского университета, Обществ охраны природы, «Экологического десанта», промышленного холдинга по переработке отходов из полиэтилена и производству полимерных пленок, экотуризма.

Мастер-классы будут посвящены созданию эко-сумок, мешков, упаковок, губок, многоразовых бахил. Также можно будет научиться созданию сумок и игрушек из полиэтилена, подушек, покрывал, салфеток. Кроме того, на мастер-классах покажут, как изготавливать изделия из картонных коробок, бумаги, пластика, кожи, научат лоскутному шитью, живописи на одежде и росписи на джинсе, расскажут, как создавать ткань из пакетов-маек, аквапринт, вазы из бутылок.

Вход на фестиваль свободный.

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