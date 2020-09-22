В Пермском крае в 60 школах установят контейнеры по сбору батареек

В Прикамье 60 школ примут участие в проекте ОНФ «Экозабота». В ближайшее время в учреждения поступят специализированные контейнеры для сбора батареек.

«Мы очень рады, что наша инициатива нашла широкий отклик у педагогов и школьников. Мы постарались выстроить систему таким образом, чтобы школы несли минимальную организационную нагрузку, а ученики смогли не только внести свой личный вклад в сохранение природы, сдавая батарейки на переработку, но и получить знания в доступной и увлекательной форме. Также хочу отметить, что участие в проекте для школ абсолютно бесплатно, поскольку изготовление контейнеров, вывоз и утилизация батареек финансируется партнерами проекта в рамках реализации механизма расширенной ответственности производителя. На сегодняшний день почти 3 тыс. школ из 17 регионов присоединились к «Экозаботе». Что касается образовательной части проекта, то здесь география вообще не ограничена», – комментирует инициатор проекта, эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган.

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