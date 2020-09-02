В Перми участники «пилотного» проекта по раздельному сбору мусора будут платить за вывоз на 5% меньше

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, участники «пилотного» проекта раздельного сбора отходов будут платить за вывоз ТКО на 5% меньше​ в период​ реализации проекта.

Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году 68,4% жителей Пермского края должны собирать мусор раздельно, а к 2028 показатель выйдет на 100% населения.

С учетом введенной скидки жители будут платить 76,09 руб. за одного проживающего (вместо 80,09 руб.). В настоящее время соглашение о раздельном сборе подписано с 64 управляющими компаниями и ТСЖ. Участниками пилотного проекта стали 124 многоквартирных дома Дзержинского района Перми. Скидку на вывоз мусора получат около 17 тыс. жителей.

Для жителей домов будет поставлен дополнительный специализированный контейнер для сбора сортированных отходов. В контейнер, предназначенный для вторсырья, жители складируют стекло, металл, бумагу, некоторые виды пластика. Затем вторсырье отправляется на сортировочную линию в поселке Лобаново Пермского района. Остальные отходы, непригодные для переработки, отправляют в бак для смешанных отходов.

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