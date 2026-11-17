Отделка фасада уже готова. Он воссоздает исторический облик здания казарм бывшего военного института ракетных войск (ВКИУ), на месте которого теперь находится будущий отель. В пресс-службе министерства туризма рассказали, что больше 90% мебели для гостиницы сделали в Пермском крае. Территория вокруг благоустроена. На финальной стадии финальные отделочные работы.

Напомним, новую гостиницу на месте ВКИУ планируют открыть до конца 2026 года. Комплекс будет включать 198 номеров, ресторан, конференц-залы и фитнес-центр.

Информационный обзор редакции.