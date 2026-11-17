Магазин «Универсам» на улице Борчанинова ждет реновация. Он открылся в Перми в 1983 году и стал одним из первых универсальных магазинов в городе. О планах рассказал новый собственник ГК «Ноден», купивший здание у бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова.
Капитальный ремонт универсама планируют начать и завершить в 2027 году. Как сообщает издание «Коммерсант», в здании заменят входные группы и обновят витражные конструкции. Визуальное оформление фасадов будет отсылать к советской стилистике.
Также в планах нового владельца задействовать неиспользованные территории перед зданием: обустроить на них ярмарочные павильоны, детскую игровую зону, летнее кафе с крытой террасой и уличную зону отдыха.
Информационный обзор редакции.
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