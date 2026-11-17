Капитальный ремонт универсама планируют начать и завершить в 2027 году. Как сообщает издание «Коммерсант», в здании заменят входные группы и обновят витражные конструкции. Визуальное оформление фасадов будет отсылать к советской стилистике.

Также в планах нового владельца задействовать неиспользованные территории перед зданием: обустроить на них ярмарочные павильоны, детскую игровую зону, летнее кафе с крытой террасой и уличную зону отдыха.

Информационный обзор редакции.